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Патриарх Кирилл написал книгу о Рождестве Христовом и Богоявлении

26.11.2019 / 14:09
Патриарх Кирилл написал книгу о Рождестве Христовом и Богоявлении
Патриарх Кирилл Источник: patriarchia.ru
Эти двунадесятые праздники установлены в память двух разных событий евангельской истории, однако имеют общий смысл: Господь явился во плоти, чтобы спасти людей

Вышла в свет новая книга Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла «Рождество Христово: С нами Бог!».

Как сообщает patriarchia.ru, новое издание посвящено праздникам Рождества Христова и Богоявления. Эти двунадесятые праздники установлены в память двух разных событий евангельской истории, однако имеют общий смысл: Господь явился во плоти, чтобы спасти людей.

Воспоминание евангельских событий Рождества и Крещения Господа Иисуса Христа, по слову Предстоятеля Русской Церкви, «помогает почувствовать и осознать близость Бога, ставшего Человеком, и через это осознание реально ощутить, что нет больше одиночества, нет пустоты жизни, ибо Сам Бог наполняет каждое мгновение Своим присутствием».

Источник: Inpress.ua
книга, Патриарх Кирилл
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