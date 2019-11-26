Патриарх Кирилл написал книгу о Рождестве Христовом и Богоявлении

Вышла в свет новая книга Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла «Рождество Христово: С нами Бог!».

Как сообщает patriarchia.ru, новое издание посвящено праздникам Рождества Христова и Богоявления. Эти двунадесятые праздники установлены в память двух разных событий евангельской истории, однако имеют общий смысл: Господь явился во плоти, чтобы спасти людей.

Воспоминание евангельских событий Рождества и Крещения Господа Иисуса Христа, по слову Предстоятеля Русской Церкви, «помогает почувствовать и осознать близость Бога, ставшего Человеком, и через это осознание реально ощутить, что нет больше одиночества, нет пустоты жизни, ибо Сам Бог наполняет каждое мгновение Своим присутствием».