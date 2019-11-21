Порошенко и Туск: санкции ЕС против РФ должны сохраняться до полного выполнения Москвой минских договоренностей

В частности, Порошенко обсудил с ним ситуацию на Донбассе, санкционную политику Евросоюза в отношении России и внутреннюю ситуацию в Украине.

"Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщает в среду, 20 ноября, пресс-служба "Евросолидарности".

Стороны обсудили последнее развитие событий на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности Минских договоренностей.

"Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной без соответствующих шагов России как государства-агрессора, что не может считаться достаточным прогрессом", - говорится в информации.

В пресс-службе политсилы отметили, что важное внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине.

"Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками возобновления политически мотивированных преследований в Украине и увеличения давления на свободу слова и СМИ", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил благодарность Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

"Выражена надежда, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции", - говорится в сообщении.

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