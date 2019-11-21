В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с настоятелями захваченных храмов Хмельниччины

В Киево-Печерской лавре 19 ноября управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) встретился с настоятелями приходов Хмельницкой епархии, храмы которых были захвачены.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии.

Встреча состоялась по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Ранее, 15 октября митрополит Антоний встретился с настоятелями гонимых общин Ровенской епархии Украинской Православной Церкви.