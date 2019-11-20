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Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда долгов

20.11.2019 / 14:43
Бывшему народному депутату Денису Дзензерскому сообщили о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

Об этом сообщают информированный источник Украинской правды, пресс-служба САП

Дословно САП: "Детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIIІ созыва в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы".

Официально в ведомстве не называют фамилии бывшего нардепа, но, по информации УП, речь идет о Денисе Дзензерском (нардеп 2014-2019 гг. от "Народного фронта").

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финобязательств перед банковскими учреждениями на сумму более 4,7 млрд гривен.

Действия бывшего парламентария квалифицировали по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Сейчас он не находится по месту жительства, поэтому письменное уведомление о подозрении ему послали по почте и средством электронной связи.

Напомним, в прошлом году НАПК направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных Дзензерским.

В общем Дзензерский не указал в декларации финансовые обязательства на сумму 4823675 079,14 грн.

Обязательства у бывшего нардепа возникли на основании решений Бабушкинского и Жовтневого районных судов Днепропетровска. Решение вступившие в законную силу, суды приняли взыскать с нардепа в качестве поручителя по обязательствам задолженности по кредитным договорам.

Речь идет о ПАО "ВТБ Банк", ПАО "Банк Кредит Днепр", ПАО "БТА Банк".

Также Дзензерский скрывал наличие корпоративных прав в ОАО "МНК "Веста".

В то же время в 2018 году прокурор САП закрывал уголовное производство по Дзензерскому. В НАБУ утверждали, что "устранили недостатки в представлении на снятие неприкосновенности с нардепа".

В июле 2017 года САП подавала на согласование генпрокурору представление о снятии неприкосновенности с Дзензерского.

Источник

подозрение, САП, Дзензерский
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