В США снова похвалили Зеленского и вступились за Порошенко

Об этом сообщает Facebook-страница U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Прямая речь: "Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.

Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира ".

По словам Тейлора, "всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия". Дипломат призывает не слушать российскую дезинформацию. Он заверил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.

Прямая речь: "В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно несет ответственность Россия".

Напомним: 8 августа посольство США выразило поддержку действиям президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которой погибли 4 военных, и похвалило за взвешенный подход.

В США рассматривают возможность импичмента президента Дональда Трампа. Палата представителей Конгресса США 13 ноября начала публичную фазу слушаний по делу. Украина играет не последнюю роль в этом скандале так как, по данным журналистов, Трамп пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Трамп якобы склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

Больше об импичменте можно узнать из обзоров рассекреченных допросов экс-посла США Мари Йованович ("Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа"), Курта Волкера и Гордона Сондленда ("Кто формирует мнение Трампа об Украине") и из показаний посла США Уильяма Тейлора ("Как президент Трамп шантажировал Зеленского").

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