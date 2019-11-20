Тимошенко – Зеленскому: ждем на корпоративах. Можно со своим пианино

Об этом сообщает Facebook-страница Тимошенко

Тимошенко отметила, что предпочла бы говорить с Зеленским "о судьбах страны", но он, к сожалению, "выбрал другой тон".

Прямая речь: "Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино :)".

Напомним: ранее президент Владимир Зеленский 19 ноября заявил, что Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов партии в Верховной Раде.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – пошутил Зеленский.

В октябре Зеленский стал героем американского сатирического шоу Last Week Tonight. В контексте скандала с телефонным разговором с Дональдом Трампом политику вспомнили его легендарный номер времен "Квартала 95" – игру на пианино "половым органом".

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