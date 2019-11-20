Войти | Зарегистрироваться
14:13

среда,
20 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Патриарх Кирилл отмечает 73-летие

20.11.2019 / 13:22
Патриарх Кирилл отмечает 73-летие
Патриарх Кирилл Источник: patriarchia.ru
Вчера, накануне дня рождения Патриарха Кирилла наместники и настоятельницы ставропигиальных монастырей поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с 50-летием пострижения в монашество и служения в священном сане

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня отмечает 73-й день рождения.

Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх отмечает день рождения служением Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Вчера, накануне дня рождения Патриарха Кирилла наместники и настоятельницы ставропигиальных монастырей поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с 50-летием пострижения в монашество и служения в священном сане.

Они пожелали Предстоятелю РПЦ крепости душевных и телесных сил и помощи Божией в многотрудном Первосвятительском служении.

«В центре патриаршего служения - Крест. Хвала Богу за служение и труды, которые мы совершали вместе, за посильный вклад каждого - от Патриарха до мирянина - в общее дело свидетельства и ближним и дальним о Христе Распятом и Воскресшем», - сказал Патриарх Кирилл в ролике, распространенном ко дню рождения и 50-летию священнической хиротонии.

*** Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.

3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля - рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.

В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года – председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.

14 марта 1976 года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.

В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи со смертью Патриарха Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.

27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.