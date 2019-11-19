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Украинцев могут освободить от налогов с депозитов

19.11.2019 / 18:14
Народный депутат от партии "Слуга народа" предложил освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения.

Соответствующий законопроект №2422 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября, сообщает Лига.Закон.

На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18%+1,5% военного сбора.

С целью "снятия налогового бремени" с физических лиц - вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую НДФЛ для процентов на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах; на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.

Напоминаем: ранее в Национальном банке сообщали, что налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более зажиточные слои населения и не является важнейшим фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки.

По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора - весомый источник наполнения государственного бюджета.

Источник

налоги, депозиты
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