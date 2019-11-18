УПЦ передала Охматдету оборудование, стоимостью 55 тыс гривен

Представители Украинской Православной Церкви передали отделению интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» компьютерное оборудование стоимостью 55 тысяч гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, на встрече, приуроченной к Международному дню недоношенных детей, присутствовали заведующая отделением интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей заслуженный врач Украины Татьяна Орлова и заведующая «Кабинета комплексного нейромониторинга с детской лабораторией сна» интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Дарья Костюкова. УПЦ представляли епископ Сильвестр (Стойчев), настоятель храма Иерусалимской иконы Божией Матери протоиерей Димитрий Гарчук и настоятель храма Всех Святых протоиерей Александр Барибан.

За труды на благо Церкви и спасение детских жизней врачи были удостоены орденов святителя Луки Крымского.

Программно-аппаратный комплекс серии BRAINTEST-24, который представители Церкви передали больнице, был приобретен за средства, собранные в рамках благотворительной акции «Мать жизни: от Богородицы преждевременно рожденным младенцам», которая проводилась с 9 сентября по 8 ноября. Организаторами акции выступили два столичных прихода – храм Иерусалимской иконы Божией Матери и храм Всех Святых.

«Преждевременно родившиеся дети нуждаются в постоянном мониторинге жизненно важных функций организма. В отделении интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей Национальной специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" МОЗ Украины благодаря благотворительной акции, которая стала результатом параллельной донаторской помощи больнице от двух столичных приходов и БФ "СВИЧАДО", отныне будет действовать передовая современная диагностическая технология для лечения критически больных младенцев, вес которых может быть меньше 1 кг», – сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

Международный день недоношенных детей, который отмечается мировым сообществом 17 ноября, был учрежден в 2011 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Его цель – повышение осведомленности о преждевременных родах, которые являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных, и привлечение внимания к проблемам преждевременно рожденных детей и их семей.

Согласно статистике, ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными – в среднем это каждый 10-й ребенок. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. Дети, рожденные раньше срока, составляют самую большую группу больных детей. Ежегодно в Украине раньше положенного срока появляются на свет около 24 тысяч детей.