Митрополит Антоний рассказал, как избежать разочарований

Следует заниматься внутренним самовоспитанием и исследовать свою душу, не строить иллюзий относительно других людей, тогда меньше будет болезненных разочарований.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Сказано: «всяк же человек ложь», следовательно, справедливости нужно искать только у Бога, а не в людях. Любой человек слаб и искушаем даже на самой высокой степени духовного развития.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий практически в каждом своем интервью советует верующим уходить во внутреннюю пустыню. Когда мы освобождаем душу от духовных болезней, она становится духовной пустыней. И туда человек должен восходить умом своим: хоть и не всегда там жить, но время от времени туда заходить и творить молитву, там примиряться с Богом, там просить благодать, чтобы Господь дал силу любить ближних, даже своих врагов и ненавидящих нас. Это очень важный и ценный духовный совет.

Если мы, христиане, не научимся внутренне дистанцироваться от мира, не будем предпочитать Божественное человеческому, не выстроим своих личных отношений с Богом, то мир нас поглотит со своими страстями и новостями. Учитесь внутреннему деланию – молитве, это и есть жизнь с Богом и в Церкви», - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что верующим необходимо знать историю Церкви.

«К сожалению, многие не знают церковной истории. Многие осведомлены о Церкви в основном из адаптированных житий святых. В их представлении существует сусальная картинка о Церкви и Ее жизни. Но это далеко не вся история. На протяжении всего существования Церкви было большое количество сложных и даже критических ситуаций, в том числе и схизмы между разными Церквями», - рассказал владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что в истории Церкви были случаи преодоления раскола.

«Проходил не один год, а порой десятилетия, столетия, прежде чем кризис был преодолен. Мы хотим, чтобы все происходило так, как мы хотим, здесь и сейчас, но все зависит не от нашего желания, а от Господа и Его воли.

Все испытания нужны нам, нашей душе в первую очередь. Они всегда являются проверкой на человечность, верность, честность, мужество.

Не стоит ждать быстрых решений, не нужно рубить с плеча. Много разных людей трудится на ниве церковной дипломатии, и сложно себе даже представить, каких усилий все это стоит. Легко критиковать и обвинять других, труднее набраться терпения и работать со своими недостатками и грехами», - отметил архиерей.

Митрополит Антоний считает, что важно осознать: «сегодняшняя борьба ведется на духовном уровне, а не на политическом. И эта борьба с диаволом, который искушает простых людей и Патриархов. Некие проигрывают в этом сражении. Обличать зло нужно и называть вещи своими именами нужно, но не менее необходимо бороться со злом в себе и не судить, не разобравшись до конца в предмете».