В Киеве проходит выставка редких изданий Библии на украинском языке

В Книжной палате Украины им. Ивана Федорова открыли выставку «Пантелеимон Кулиш и дело перевода Священного Писания на украинский язык», на которой представлены раритетные украиноязычные издания книг Священного Писания из коллекции музея Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, во время открытия выставки была представлена уникальная коллекция произведений П. Кулиша - публицистических, литературных, драматических и поэтических произведений разных лет, экземпляры раритетных изданий Священного Писания, в переводе которых Кулиш принимал непосредственное участие.

«Евангелие от Луки» в переводе П. Кулиша, увидевшее свет в Вене в 1871 г. можно считать первым изданием Священного Писания на украинском языке. Кроме того, на выставке, помимо изданий произведений Кулиша представлены различные раритетные работы по переводу Священного Писания на украинский и другие языки мира, начиная со времен Крещения Украины-Руси», - отметила председатель Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игумения Серафима (Шевчик).

На выставке можно ознакомиться с украиноязычными изданиями Ветхого и Нового Заветов (1903), первыми Синодальными изданиями книг Нового Завета (1905 - 1907 ), Лондонским изданием Библии (1947.), а также экземплярами изданий Священного Писания на английском, греческом, немецком, румынском, русском, татарском, церковнославянском языках и латыни ХІХ-ХХ вв.; факсимильными изданиями Реймского Евангелия (ХІ в.), Остромирова Евангелия (1056), Христинопольского Апостола (ХІІ в.), Киевского Псалтыря (ХІV в.), Луцкого Евангелия (1354), Пересопницкого Евангелия (1556).

Также в экспозиции представлены миниатюрные издания :«Четвероевангелие» (Москва, Синодальная типография, 1915 г.), «Евангелие от Марка» (1907 г.), Иерусалимское издание Библии английском языке (ХХ в.); раритетные издания богослужебных книг.

«На этой выставке мы можем прикоснуться, привлекая свою душу, к вдохновенным страницам церковной истории, перелистывая страницы раритетных изданий Библии и Евангелия», - отметила матушка Серафима, добавив, что все экспонаты выставки можно брать в руки.