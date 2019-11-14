Ляшко стал подозреваемым в деле о драке с Герусом

Об этом сообщил 13 ноября сам Ляшко в Facebook.

Прямая речь: "Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса".

Ляшко обещает обязательно прийти, хотя считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Руслана Рябошапки бориспольскому райпрокурору.

Напомним: 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.

Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

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