Простреливаются 6 раз: Минобороны закупило 70% бракованных бронежилетов

Об этом сообщает телеграмм-канал главы ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы - пидорасы".

Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщил о подозрении.

Он знал, что бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний".

Труба отметил, что зная о недостатках товара, начальник управления материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

Он сообщил, что баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фрагмент экспертизы - на видео.

Труба добавил, что расследование не завершено. Будут новые подозрения.

Напомним: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога.

В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.

Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.

ГБР в июле обнародовало разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".

5 ноября директор ДБР Роман Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.

По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс – 1-4" на общую сумму около 100 миллионов гривен.

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