Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Об этом сообщает Telegram Зе! Команды.

Прямая речь: "Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство".

По словам Зеленского, "каждый украинец станет собственником своей земли". Президент добавил, что, по его мнению, про открытие рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.

Напомним: 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.

Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

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