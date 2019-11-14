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В Лавре можно будет впервые увидеть спасенные святыни Украины

14.11.2019 / 16:19
В Лавре можно будет впервые увидеть спасенные святыни Украины
Афиша выставки Источник: Центр інформації УПЦ
Посетители выставки смогут увидеть раритеты, которые были спасены благодаря труду археологов, музейных работников, реставраторов

В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 19 ноября состоится открытие выставки «Спасенные святыни Украины (раритеты Успенского собора из фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kplavra.kyiv.ua.

«Впервые будут представлены уникальные отреставрированные памятники, связанные с многострадальной судьбой Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Среди представленных сокровищ ценная риза ХVIII века, которая украшала икону «Успение Богородицы» в главном иконостасе Успенского собора, напрестольное Евангелие в сребропозлащенном окладе 1773 года, уникальная Дарохранительница - ценный вклад 1726 года «ради поминовения от грешника архимандрита Виктора Подгорского», покровец «Агнец Божий», изготовленный в мастерских Флоровского монастыря в середине XVIII века, а также икона «Успение Богородицы» начала XIX века, найденные в почти уничтоженном состоянии во время раскопок руин Успенского собора в 1947 и 1962 годах» - сообщает сайт Национального Киево-Печерского заповедника.

Посетители выставки смогут увидеть раритеты, которые были спасены благодаря труду археологов, музейных работников, реставраторов.

Большинство представленных памятников будут экспонироваться впервые.

Выставка откроется 19 ноября в 15.00.

Место проведения выставки: ул. Лаврская, 9, выставочный зал Успенского собора.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.

 

Источник: Inpress.ua
история, упц, лавра
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