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ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата кораблей в Керченском проливе

14.11.2019 / 16:17
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, исполненяя определения суда, предоставил доступ к Стратегическом плану применения Вооруженных сил Украины сотрудникам Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что Генштаб обработал постановление Печерского районного суда города Киева о предоставлении доступа к Стратегическом плану применения ВС Украины.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранении перед государством", - говорится в сообщении.

Источник 

Керченский пролив, ГБР
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