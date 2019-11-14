ГБР допустили к секретным данным в рамках расследования захвата кораблей в Керченском проливе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что Генштаб обработал постановление Печерского районного суда города Киева о предоставлении доступа к Стратегическом плану применения ВС Украины.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранении перед государством", - говорится в сообщении.

Источник