Греческие власти хотят депортировать с Афона монахов, выступающих против Патриарха Варфоломея

Греческие власти хотят выгнать с Афона русских монахов, которые обличают деятельность патриарха Варфоломея.

Об этом сообщил портал «Credo.Press».

«Греческая полиция на Афоне нанесла визит в русский скит (келлию), возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), с целью проверки наличия у его насельников законных оснований для пребывания на территории Греции», - сообщается на сайте.

Однако, по мнению монахов скита, проверка документов связана с публикацией монахами в сети материалов, которые обличают Патриарха Варфоломея.

Полицией было выяснено, что у насельников отсутствуют какие-либо государственные документы, и только у одного из восьми монахов есть греческий паспорт, но все они имеют монашеские удостоверения, выданные администрацией Горы Афон.

«Какого-либо обыска или изъятия документов в скиту полиция не проводила, ограничившись фотографированием. Братии предоставили несколько дней на оформление документов, обосновывающих легальное пребывание в Греции, пообещав в противном случае депортировать», - отметили на портале «Credo.Press».