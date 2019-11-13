НАБУ задержало главу департамента Офиса президента

"Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это лицо работало в разных отделах Администрации Президента с 2005 года.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - добавили в Офисе Президента.

По данным СМИ, НАБУ задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. Как отмечается в СМИ, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП. В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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