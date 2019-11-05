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Зеленский ужесточил требования к хранению боеприпасов на артскладах

05.11.2019 / 10:54
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно улучшения условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабинет министров должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Правительство также должно урегулировать вопросы особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

В то же время Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ глава государства поставил задачу повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения.

Генштаб также должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 31 октября приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская область), г. Калиновка (Винницкая область), г. Балаклея (Харьковская область), г. Сватово (Луганская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы». Ее возглавил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Источник 

боеприпасы, Зеленский, хранение боеприпасов
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