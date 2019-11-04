Джонсон заявляет, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии

Об этом сообщает BBC.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что его правительство не позволит провести второе голосование на референдуме о независимости Шотландии», - говорится в сообщении.

Глава британского правительства и лидер Консервативной партии подчеркнул, что шотландский вопрос был окончательно и бесповоротно закрыт на историческом референдуме 2014 года.

Со своей стороны глава правительства Шотландии Никола Стерджен назвала такую ​​позицию британских властей «неприемлемой». Стерджен уже заявила, что будет требовать у правительства разрешения на проведение нового референдума в первые дни после парламентских выборов, которые пройдут 12 декабря.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании был организован 18 сентября 2014 года- тогда 55,3% голосов были против независимости.

Накануне, 2 ноября, в Глазго около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

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