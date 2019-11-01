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Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича

01.11.2019 / 11:16
Верховная Рада разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

 

Об этом шла речь на заседании парламента 31 октября

Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Дубневич в своем выступлении заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.

За снятие неприкосновенности с депутата проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241, за арест Дубневича проголсовало 229 депутатов.

Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". Фракции "ЕС", "Батькивщина" и группы самого депутата "За будущее" голосовали только за снятие неприкосновенности.

При этом некоторые депутаты из фракции "Слуга народа" не голосовали за задержание и арест Дубневича. В частности, Александр Дубинский.

Не захотели позволять арест своего коллеги и депутаты группы "За будущее". Фракция ОПЗЖ вообще не поддержала ни одного решения по Дубневичу.

Генпрокурор Рябошапка заверил "Слуг народа", что Дубневича не будут задерживать прямо в зале Верховной Рады.

Напомним: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество недвижимого имущества.

НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.
В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.

15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".

21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Источник

арест, ВР, снятие неприкосновенности, Дубневич
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