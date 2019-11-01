В Одессе православные организовали спортивные соревнования для заключенных СИЗО

В Одессе 30 октября сотрудники епархиального отдела по благотворительности и социальному служению УПЦ провели спортивные состязания среди несовершеннолетних задержанных следственного изолятора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, встреча началась с совместной молитвы. Протоиерей Андрей Полещук совершил молебен на всякое доброе дело.

По результатам соревнований участникам были вручены памятные призы.

«Это уже не первое спортивное мероприятие, проводимое сотрудниками социального отдела в Одесском следственном изоляторе. Ранее сообщалось о проведении турнира по настольному теннису. Необходимость проведения подобных мероприятий подтверждается личным интересом со стороны задержанных», - рассказали в Одесской епархии УПЦ.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества епархии и Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор».