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В Одессе православные организовали спортивные соревнования для заключенных СИЗО

01.11.2019 / 11:15
В Одессе православные организовали спортивные соревнования для заключенных СИЗО
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества епархии и Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор»

В Одессе 30 октября сотрудники епархиального отдела по благотворительности и социальному служению УПЦ провели спортивные состязания среди несовершеннолетних задержанных следственного изолятора. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, встреча началась с совместной молитвы. Протоиерей Андрей Полещук совершил молебен на всякое доброе дело.

По результатам соревнований участникам были вручены памятные призы.

«Это уже не первое спортивное мероприятие, проводимое сотрудниками социального отдела в Одесском следственном изоляторе. Ранее сообщалось о проведении турнира по настольному теннису. Необходимость проведения подобных мероприятий подтверждается личным интересом со стороны задержанных», - рассказали в Одесской епархии УПЦ.

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества епархии и Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор».

Источник: Inpress.ua
Одесса, СИЗО, УПЦ
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