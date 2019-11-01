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В Черновцах депутаты поддержали запрет на проведение мероприятий ЛГБТ-сообществ

01.11.2019 / 11:35
В Черновцах депутаты поддержали запрет на проведение мероприятий ЛГБТ-сообществ
ЛГБТ прайд Источник: «Вести»
За проект решения проголосовали 24 депутата

Депутаты городского совета Черновцов поддержали петицию о запрете проведения в городе мероприятий сообщества ЛГБТ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на UA: Буковина, автор петиции юрист Николай Гунько предложил внести мораторий на проведение публичных ЛГБТ-мероприятий на время действия статьи 51 Конституции Украины в Устав территориальной общины города.

«Думаю, потребности в обсуждениях по петиции, которую мы предложили, нет. Мы живем в цивилизованном государстве. К большому сожалению, сегодня в мире творится очень много неприличных вещей», - отметил на сессии по рассмотрению петиции депутат Александр Пуршага, сообщили в интернет-издании «АСС».

За проект решения проголосовали 24 депутата.

«Приветствую Черновицкую общину с очередной победой на моральном фронте и искренне благодарю каждого депутата, проголосовавших за внесение в Устав территориальной общины города моратория на проведение публичных ЛГБТ-мероприятий на время действия статьи 51 Конституции Украины, учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка. Совместными усилиями защитим Конституцию Украины!», – написал в своем Фейсбуке автор петиции Николай Гунько. 

Как сообщалось ранее, депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника Хэллоуин из-за провокационных рекламных плакатов в городе.

Источник: Inpress.ua
лгбт
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