В Черновцах депутаты поддержали запрет на проведение мероприятий ЛГБТ-сообществ

Депутаты городского совета Черновцов поддержали петицию о запрете проведения в городе мероприятий сообщества ЛГБТ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на UA: Буковина, автор петиции юрист Николай Гунько предложил внести мораторий на проведение публичных ЛГБТ-мероприятий на время действия статьи 51 Конституции Украины в Устав территориальной общины города.

«Думаю, потребности в обсуждениях по петиции, которую мы предложили, нет. Мы живем в цивилизованном государстве. К большому сожалению, сегодня в мире творится очень много неприличных вещей», - отметил на сессии по рассмотрению петиции депутат Александр Пуршага, сообщили в интернет-издании «АСС».

За проект решения проголосовали 24 депутата.

«Приветствую Черновицкую общину с очередной победой на моральном фронте и искренне благодарю каждого депутата, проголосовавших за внесение в Устав территориальной общины города моратория на проведение публичных ЛГБТ-мероприятий на время действия статьи 51 Конституции Украины, учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка. Совместными усилиями защитим Конституцию Украины!», – написал в своем Фейсбуке автор петиции Николай Гунько.

Как сообщалось ранее, депутаты Ровенского городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника Хэллоуин из-за провокационных рекламных плакатов в городе.