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В Луганской области разгромили храм УПЦ

30.10.2019 / 16:36
В Луганской области разгромили храм УПЦ
Свято-Александро-Невский храм Источник: Центр информации УПЦ
Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены

На Луганщине, в селе Невское Кременского района, неизвестные разгромили храм Украинской Православной Церкви, разбросали церковную утварь, мебель и осквернили святыни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, вандалы проникли в Свято-Александро-Невский храм в ночь на 30 октября.

«Осквернили главные святыни храма - сбросили все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены», - сообщили в епархии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены.

Ничего ценного за пределы храма вынесено не было.

Источник: Inpress.ua
храм, упц
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