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Нацбанк ожидает первый транш от МВФ уже в этом году

25.10.2019 / 11:17
Национальный банк ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга 24 октября.

"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получения транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - подчеркнул Смолий.

Напомним, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября.

Источник 

НБУ, транш, МВФ
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