Маркарова: Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета – ред.) ко второму чтению", – сказала она журналистам в кулуарах форума "Дирижеры изменений" в четверг, 24 октября.

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