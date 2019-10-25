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Маркарова: Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября

25.10.2019 / 10:54
Правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению, сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета – ред.) ко второму чтению", – сказала она журналистам в кулуарах форума "Дирижеры изменений" в четверг, 24 октября.

Источник

Кабмин, Госбюджет, Маркарова
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