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Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США

23.10.2019 / 13:29
Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США
Епифаний Источник: УНН
В американском дипведомстве сообщили, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме

В Вашингтоне сегодня глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

«09.30 (16.30 по киевскому времени). Госсекретарь Помпео встречается с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартамент» - отмечается в документе.

В американском дипведомстве сообщили, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме.

Во вторник состоялась встреча Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополитом Иларионом.

Источник: Inpress.ua
США, Епифаний, ПЦУ
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