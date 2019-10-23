Войти | Зарегистрироваться
14:56

среда,
23 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Закарпатской области на благотворительном фестивале УПЦ собрали более 113 тыс гривен для больных детей

23.10.2019 / 13:21
В Закарпатской области на благотворительном фестивале УПЦ собрали более 113 тыс гривен для больных детей
Благотворительный фестиваль Источник: Центр информации УПЦ
В концерте приняли участие как церковные, так и светские коллективы края

В Закарпатской области прошел благотворительный фестиваль, на котором было собрано более 43 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Мукачевской епархии, в городе Иршава Украинская Православная Церковь провела благотворительный фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь!».

Открыл фестиваль митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор. В концерте приняли участие как церковные, так и светские коллективы края.

Как сообщил руководитель  Иршавского молодёжного братства и отдела под делам молодёжи Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк), собранные в рамках концерта средства были переданы на лечение больным детям.

«Первую часть конвертов мы передали больным, которые проходят лечение на стационаре в областной детской больнице, другие — вручили онкобольным деткам, проживающим в Иршаве и Иршавском районе, а также передали средства волонтёру, который перечислит их для Васи Легача — ребёнка, который борется с болезнью, проходя лечение в клинике в Стамбуле», —рассказал священник.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.