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Епифаний поблагодарил госсекретаря США за солидарность и поддержку

24.10.2019 / 11:02
Епифаний поблагодарил госсекретаря США за солидарность и поддержку
Епифаний и Помпео Источник: Фейсбук
Глава ПЦУ передал слова госсекретаря США

Глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) поблагодарил государственного секретаря США Майкла Помпео за многолетнюю поддержку.

Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

«Встретился с Государственным секретарем США Майклом Помпео, […] выразил благодарность за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийной поддержке США, что является чрезвычайно важным для укрепления независимости Украины», - написал, в частности, он.

Глава ПЦУ передал слова госсекретаря США.

«Майкл Помпео подчеркнул, что США защищали, и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания», - отметил Епифаний.

Источник: Inpress.ua
США, ПЦУ
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