Епифаний поблагодарил госсекретаря США за солидарность и поддержку

Глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) поблагодарил государственного секретаря США Майкла Помпео за многолетнюю поддержку.

Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

«Встретился с Государственным секретарем США Майклом Помпео, […] выразил благодарность за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийной поддержке США, что является чрезвычайно важным для укрепления независимости Украины», - написал, в частности, он.

Глава ПЦУ передал слова госсекретаря США.

«Майкл Помпео подчеркнул, что США защищали, и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания», - отметил Епифаний.