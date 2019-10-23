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Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием

23.10.2019 / 15:14
Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.

А также передаст дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

"Бывшему заместителю министра изменено подозрение на ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием). В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства в НАБУ по подследственности", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник, 22 октября.

Напомним, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение по "делу Грымчака".

8 октября Печерский райсуд Киева продлил до 14 ноября меру пресечения Грымчаку.

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подозрение, ГПУ, Грымчак
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