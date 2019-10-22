Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Об этом сообщают чешские СМИ.

По словам главы BIS, эта сеть "была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства".

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - сказал он.

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

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