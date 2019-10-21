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В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии

21.10.2019 / 18:12
В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии, сообщает в воскресенье, 20 октября, газета "Вельт ам зоннтаг".

По информации издания, штаб займется оценками возможных последствий операции. В группу вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Сообщается, что на заседании североатлантического совета в минувшую среду представители Турции сообщили о готовности информировать партнеров о готовящихся действиях. Кроме того, Анкара заявила, что налеты продолжатся в начале ноября. Совет, однако, заседал в среду, до того, как было принято решение о 120-часовом перемирии.

В минувший четверг, 17 октября, стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Источник 

НАТО, Турция, Сирия, кризисный штаб
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