Власти Барселоны оценили убытки от массовых беспорядков в более €2 миллиона

Об этом сообщает испанское издание 20 minutos.

"Убытки, причиненные городу, составляют более двух миллионов евро только в столице Каталонии", - говорится в сообщении.

Протесты начались 14 октября после того, как были вынесены приговоры каталонским лидерам, которых обвинили в сепаратизме. Повреждения коммунального имущества Барселоны с тех пор продолжается постоянно, местные чиновники насчитали около тысячи сожженных контейнеров, множество сорванных дорожных знаков, тротуары без брусчатки и прочее.

Эти убытки добавляются к материальным убыткам бизнесменов в центре города, которые опасаются, что если такая ситуация продолжится, то пострадает туристическая отрасль.

По подсчетам логистов, блокирование движения транспорта вокруг Барселоны наносит до 25 млн евро убытков ежедневно.

Напомним, в Каталонии 18 октября началась всеобщая забастовка в знак протеста против приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девяти лидерам каталонских сепаратистов. 14 октября они были приговорены к 9-13 годам заключения за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года. Это вызвало массовые акции протеста.

В ночь на субботу, 19 октября, в Барселоне и других каталонских городах произошли самые ожесточенные беспорядки с начала протестов. Радикально настроенные протестующие строили на улицах баррикады, поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в полицейских камни, яйца и петарды. Правоохранители использовали против них резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

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