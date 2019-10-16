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В Николаевской области в ДТП погибли 4 человека и шестеро пострадали

16.10.2019 / 18:12
В Николаевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека и еще шестеро пострадали.

 Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Авария произошла в Арбузинском районе Николаевской области на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев". Как отмечается, столкнулись "Опель Вектра" и "Москвич - 2141", в результате чего погибли 4 человека (трое - на месте и девочка, от полученных травм скончалась в больнице), еще 6 получили тяжелые травмы, из них двое детей.

В результате столкновения двух автомобилей произошел пожар, который огнеборцы потушили и деблокировали тела двух погибших из другой машины.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Источник 

гибель, ДТП, Николаевская таможня
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