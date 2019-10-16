На встрече в Минске не удалось согласовать новый график разведения сил в Донбассе

Об этом сообщил источник на переговорах.

Кроме того, стороны не смогли договориться по вопросу обмена пленными. "Киев не выполнил предварительные условия и оказался не готов к обсуждению вопроса обмена пленными", - сказал источник.

Информацию о провале встречи подтвердил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик. "К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - заявил Сайдик.

При этом отвечая на вопрос, он заявил, что контактной группе не удалось согласовать новый график разведения.

Напомним, на предыдущем заседании 1 октября контактная группа согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины в районе Петровского и Золотого.

Ожидалось, что на заседании 15 октября контактная группа определит новые возможности для разведения сил в Донбассе. Как заявил информированный источник, "контактной группе предстоит определить новый интервал для разведения. В противном случае саммит глав государств "нормандской четверки" в ближайшее время вряд ли состоится".

"Отвод сил является обязательным условием проведения саммита "нормандской четверки". Если компромисс не будет достигнут, то саммит может быть отложен на неопределенный срок", - пояснил он.

Источник