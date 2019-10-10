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На Святой Земле 2,5 тысячи верующих УПЦ молились о мире в Украине

10.10.2019 / 11:21
На Святой Земле 2,5 тысячи верующих УПЦ молились о мире в Украине
Фото: pilgrims.in.ua Источник: Центр информации УПЦ
Отличительной чертой паломников из Украины в последние годы является искренняя и горячая молитва о мире в своем Отечестве

На Святой Земле на протяжении недели 2,5 тысячи верующих Украинско Православной Церкви молились о мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян) в комментарии «Фома в Украине».

«Безусловно, каждый народ и этнос имеет отличия, но тем и примечателен православный человек, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея» (Кол. 3:11). Поэтому все православные паломники по-своему одинаковы и отличаются от всех прочих (католиков, лютеран и т.д.) тем, что смыслом их паломничества является Евхаристия. Совершение богослужений на святых местах (Гробе Господнем, в Вифлееме, Назарете) является главным пунктом программ практически всех групп. Отличительной же чертой паломников из Украины в последние годы является искренняя и горячая молитва о мире в своем Отечестве.

Присутствие паломников на Святой Земле всегда являлось и является благословением. Тем паче массовое паломничество. Паломники, приезжая сюда, своим присутствием поддерживают православных христиан, проживающих в этом регионе. Это очень важно особенно в наше время», - сказал иеромонах Дометиан.

Он рассказал, как проходят паломничества.

«На первый взгляд может показаться, что в наше время паломничество не несет особых трудностей и подвига. Но это заблуждение. Разве для современного человека отмена рейса, его перенос на 10 и более часов, отсутствие Интернета и мобильной связи, искушения в гостинице (отсутствие номера, всевозможные накладки и заминки) не являются трудностями? А совершать Литургии ежедневно и потом весь день путешествовать без завтрака и горячего питания — это не подвиг? Многие люди предпринимают такой духовный и телесный труд, и для человека XXI века это, может быть, не легче, чем пешее паломничество для человека XIX века», - отметил представитель Русской духовной миссии.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ, Святая Земля
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