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Россия предлагает Украине продлить транзитный газовый контракт на год

09.10.2019 / 16:48
Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью российским СМИ.

Новак сообщил, что РФ готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях.

"С точки зрения нормативной базы можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - сказал Новак.

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - сказал Новак.

Источник 

газ, Россия, газовый контракт, Новак
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