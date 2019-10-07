Рада приняла программу деятельности правительства

Документ поддержали 236 народных депутатов.

"Эта программа - рабочий документ, по которому будем измерять нашу общую эффективность. Я убежден, что наша совместная деятельность принесет Украине счастье и мы создадим сильное государство для свободного общества, которое сделает украинца счастливым", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук перед голосованием.

По его словам, программа содержит 87 целей, которые разбиты на три раздела.

Напомним: 30 сентября Кабинет министров опубликовал программу действий правительства, в которой очертил ключевые приоритеты на ближайшие 5 лет.

В правительстве планируют за 5 лет отремонтировать 24 000 километров дорог и научить украинцев цифровым навыкам.

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