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Зеленский: я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест, я никогда не сдам Украину

04.10.2019 / 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уважает конституционное право граждан на протест, но призывает не поддаваться на манипуляции и провокации.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину. В то же время, я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", - сказал Зеленский в своем видеообращении в четверг, 3 октября, вечером.

Как сообщалось во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста. Кроме того, протестовали 2 октября, а 6 октября, в воскресенье, собирается Вече.

Источник 

протест, Зеленский
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