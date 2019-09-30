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Бывший настоятель церкви Спаса на Берестове считает, что храм должен стать действующим

30.09.2019 / 15:34
Бывший настоятель церкви Спаса на Берестове считает, что храм должен стать действующим
Фото: churchatberestove.org.ua Источник: Центр информации УПЦ
В конце 2001 года храм закрыли на реставрацию и богослужения в нем прекратились

Церковь Спаса на Берестове должна стать действующим храмом.

Об этом сказал ее бывший настоятель, а ныне наместник мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Церковщине, епископ Тихон (Софийчук) сайту «Фома в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Это хорошо, что храм открывается для посетителей, но еще важнее, чтобы в церкви совершалось богослужение. Мы на протяжении многих лет — с 2001 года, после того, как храм закрыли на реставрацию, — каждое воскресенье совершаем молебны на улице перед церковью. И, конечно, хотелось бы, чтобы нас впустили молиться внутрь. Потому что храм именно для этого и построен — чтобы в нем служили Богу. Ведь неразумно будет духовную больницу использовать как какой-то музейный объект. Люди должны получать в храме пользу — лечиться духовно.

Потому, хорошо, что отреставрировали храм, но когда его закрывали на реставрацию, нас просили уйти оттуда лишь на это время. Теперь, думаю, руководство Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника должно нам дать возможность вернуться в храм и совершать там богослужения. Мы будем официально к ним обращаться с этой просьбой и очень надеемся на их понимание», - рассказал владыка Тихон.

Он отметил, что «наша община до сих пор существует и зарегистрирована как храм Спаса на Берестове в Печерском районе. И в 1990-х годах нами был заключен бессрочный договор с заповедником, который не утратил своей юридической силы».

28 сентября после реставрации состоялось открытие один из древнейших киевских храмов — церковь Спаса на Берестове. В середине 1990-х здесь появилась православная община во главе с преподавателем КДАиС игуменом Тихоном (Софийчуком).

В конце 2001 года храм закрыли на реставрацию и богослужения в нем прекратились.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ, спас на берестове
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