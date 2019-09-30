Зеленский уволил Демчину "в запас"

Об этом свидетельствует указ Президента №719/2019.

Дословно: "Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Напомним, 18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

О причинах увольнения не сообщалось.

НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.

После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.

"Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.

14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщениеДемчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.

Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.

В мае 2019 г. Демчина подал заявление об отставке.

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