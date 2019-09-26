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В Херсоне состоится собрание тюремных священников УПЦ

26.09.2019 / 09:45
В Херсоне состоится собрание тюремных священников УПЦ
Тюремные священники УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Информацию по организационным вопросам можно получить в Синодальном отделе УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы

В Херсоне 16-18 октября состоится ежегодное собрание священников, которые отвечают за взаимодействие с территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в епархиях Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, тюремные священники предоставят отчет о духовно-пастырской работе в пенитенциарных учреждениях, в которых указан перечень храмов и молитвенных комнат в местах лишения свободы, контакты священнослужителей, которые ими занимаются, а также состояние богослужебной деятельности в этих храмах.

Информацию по организационным вопросам можно получить в Синодальном отделе УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы.

В прошлом году собрание духовенства епархии Украинской Православной Церкви, которые отвечают за взаимодействие с территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, состоялись в сентябре в Днепре. Всеукраинская научно-практическая конференция была посвящена инновационным подходам к взаимодействию капелланов УПЦ с учреждениями исполнения наказаний Украины.

Источник: Inpress.ua
Херсон, УПЦ
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