Священники Украинской Православной Церкви назвали угрозы в эпоху диджитал

Дети больше уделяют времени гаджетам, чем собственному сну или развитию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Каменец-Подольской епархии, об этом священник Украинской Православной Церкви протоиерей Тарасий Забудько рассказал на Родительском форуме, посвященнному актуальным проблемам воспитания детей, который провели 22 сентября в Каменец-Подольском.

Профессор Киевской духовной академии протоиерей Алексей Добош проанализировал проблему детских капризов, а также вопрос запретов и допустимых и недопустимых видов наказаний. Священник подчеркнул, что запреты важны, но их не должно быть много.

«Во время наказания ребенок должен быть уверен, что оно справедливо, и чувствовать, что его, несмотря ни на что, любят и он не останется без родительской опеки и заботы», – объяснил протоиерей Алексей Добош.

Глава миссионерского епархиального отдела протоиерей Тарасий Забудько рассказал о негативном влиянии Интернета, гаджетов и социальных сетей на здоровье детей и взрослых.

«Современные статистика впечатляет: каждый ребенок проводит 7 часов в сутки с гаджетом. Он больше уделяет времени ему, чем собственному сну или развитию. <…> Большой враг взрослых – Фейсбук. Американские психологи даже ввели новый термин – «фейсбук-зависимость», которой болеет около 50 млн человек. Сегодня 85% активных пользователей интернета – интернет-зависимые», – рассказал священник УПЦ.

Он порекомендовал приучать детей к молитве, труду и творчеству, а также посвящать свое время развитию талантов ребенка, совместному чтению Священного Писания и житий святых. Протоиерей Тарасий Забудько посоветовал обязательно развивать у детей навык писания от руки, который стимулирует умственную деятельность и мышление, укрепляет память.

Участники форума ознакомились с выставкой литературы, которая посвящена теме воспитания детей.