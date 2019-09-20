Закон об импичменте отправили на подпись Зеленскому

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано: "Возвращено с подписью Председателя Верховной Рады Украины".

Отмечается, что 19 сентября закон направлен на подпись Президенту.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября отклонила проект постановления 1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (об импичменте)".

10 сентября Верховная Рада приняла закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (об импичменте)", который предусматривает, что Верховная Рада может устранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента должна инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Законом предусмотрено, что в целях полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет создаваться специальная временная следственная комиссия (ВСК), в состав которой будут входить народные депутаты (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи. Эта ВСК будет готовить заключения и предложения по исследованным обстоятельствам совершения Президентом государственной измены или другого преступления.

Пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные заключения и предложения, будет открытым (кроме случаев, когда заключения и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).

После принятия решения об обвинении Президента Рада должна будет обратиться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента с поста в порядке импичмента) и Верховный Суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Согласно закону, решение об отстранении - импичменте Президента будет приниматься только в случае, если заключения КС и ВС подтвердят соблюдение требований Конституции и законов Украины.

Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее три четверти народных депутатов от конституционного состава ВР.

Также закон определяет, что в случае непринятия Радой постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента должен принести извинения главе государства.

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