Украина в Минске назвала условия выполнения "формулы Штайнмайера"

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, а также Минскими соглашениями", - подчеркнула она.

По словам Олифер, украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато, подчеркнула Олифер, российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция, по ее словам, ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, во время встречи в Минске достигнут значительный прогресс относительно взаимного одновременного освобождения удерживаемых лиц. Также обсужден ход восстановления моста в Станице Луганской.

Олифер сообщила, что в социально-экономической подгруппе ТКГ работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Как сообщалось, 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть изучает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль настаивает, чтобы на саммите "нормандской четверки" были зафиксированы на бумаге "железные договоренности" о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера", о чем нужно договориться накануне встречи лидеров стран.

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