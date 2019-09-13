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За месяц под Киевом произошло более 800 пожаров

13.09.2019 / 17:05
Участились также случаи поджогов травяных настилов

Проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве вызваны рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает «Сегодня».

Он уточнил, что также за последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились также случаи поджогов травяных настилов.

«Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы», – цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

По его словам, на мусоросжигательном заводе "Энергия" установлены системы видеонаблюдения, и каждый может увидеть реальную картину работы завода, который утилизирует 25% мусора, образующегося в городе.

Как сообщалось, в Киеве уже несколько дней подряд невозможно дышать. Люди жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари.

Источник: Inpress.ua
экология, киев, столица, пожары
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