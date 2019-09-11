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Предстоятель УПЦ рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим

11.09.2019 / 09:42
Предстоятель УПЦ рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий заметил, что и в том случае, если в семье жена воцерковленная, а муж не хочет посещать богослужения, лучшая проповедь - жить по-христиански

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим.

Об этом он сказал в день памяти преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Дальних пещерах почивают, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель отметил, что именно «любовью к Богу, любовью и терпением к ближнему, помощью другим» мы можем уподобиться преподобным отцам Киево-Печерским.

«Это те заповеди, которые делают человека приятным перед Божественными очами. И мы также должны быть проповедниками Слова Божия, Христа Воскресшего, но столько не словами своими, сколько делами», — сказал Архипастырь.

По словам Блаженнейшего владыки, это «правило» касается и монахов, и мирян. «Даже в семье мы должны меньше говорить, а показывать пример, каким должен быть христианин», — добавил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий заметил, что и в том случае, если в семье жена воцерковленная, а муж не хочет посещать богослужения, лучшая проповедь — жить по-христиански.

«Жена хочет навернуть своего мужа, “пилит” его и днем, и ночью, упрекает его, гневается на него. Лучше такой проповеди не читайте, лучше закройте рот и молчите. Живите по-христиански! От этого будет больше пользы, чем от множества слов, но сказанных от нечистого сердца, смешанных с забвением, раздражением, корыстолюбием», — подчеркнул владыка.

Архипастырь также напомнил об особой добродетели смирения, которой, к слову, славился игумен Киево-Печерской обители — преподобный Феодосий, который был примером для всех Печерских иноков.

«Он был примером не столько словом, сколько своей личной жизнью, — добавил владыка. — Все иноки смотрели на него и знали, как нужно поступать в своей жизни, потому что они видели в нем образец святости».

Наша проповедь, как подытожил Предстоятель, «должна заключаться в том, чтобы своей жизнью мы показывали, как нужно жить человеку на земле».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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