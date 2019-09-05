В Житомире до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон

В Свято-Успенском архиерейском соборе Житомира до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии и официальную страницу собора в Фейсбук, иконы прибыли в Житомир на торжества по случаю почитание чудотворного образа Матери Божией «Подольская».

«В этом году праздник является чрезвычайно особенным, ведь впервые в истории в древней Подольской церкви собрались все чудотворные иконы Богоматери, а это семь образов: Подольская, Тригорская, Ольшанская, Колодиевская, Бежевская, Пряжевская и список Подольской иконы (село Скоморохи). У всех образов своя удивительная история, разное время написания и прославления, но сейчас они собраны под куполом Успенского собора для поклонения желающих», - сообщили в епархии.

В Свято-Успенском соборе иконы будут находиться с 4 по 18 сентября. Верующие могут помолиться перед святынями каждый день с 08.00 по 19.00.