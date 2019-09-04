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В РПЦ подчеркнули, что благотворительная активность Церкви должна быть прозрачной

04.09.2019 / 15:05
В РПЦ подчеркнули, что благотворительная активность Церкви должна быть прозрачной
Благотворительность Источник: Интерфакс
По мнению Патриарха, удовлетворение этим требованиям разрушает ложные стереотипы, которые используются определенными кругами, критикующими Церковь, чтобы обвинять ее в алчности и безразличию к страданию людей

Благотворительная активность Церкви должна быть максимально прозрачной.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета, сообщает «Интерфакс».

«Люди сегодня готовы жертвовать, и мы знаем, что многие настроены на то, чтобы помогать, но для того, чтобы привлекать средства, необходимые для благотворительной работы, нужно, чтобы сам факт сбора средств церковными организациями был некой гарантией, которая бы удостоверяла жертвователей в том, что все средства, которые они направляют, достигают результата, поэтому речь идет о прозрачности и публичности», - сказал Патриарх Кирилл.

По его мнению, удовлетворение этим требованиям разрушает ложные стереотипы, которые используются определенными кругами, критикующими Церковь, чтобы обвинять ее в алчности и безразличию к страданию людей.

Патриарх отметил, что это происходит всякий раз, когда у людей закрадываются сомнения в том, действительно ли Церковь осуществляет благотворительную работу или не в полной мере осуществляет, чтобы представлять ее обществу как реальный факт.

«Хотел бы еще раз сказать, что мы должны работать не на публику, и не на пиар - мы должны работать, чтобы реально помогать людям, которые страдают», - призвал он, подчеркнув, что «до сих пор так оно и происходило».

«У меня нет оснований никого упрекать и делать кому-то замечания», - добавил он.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, РПЦ
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