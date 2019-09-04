На Волыни архиепископ УПЦ посетил общину, храм которой захватили представители ПЦУ

Архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил 3 сентября посетил пострадавшую от церковного рейдерства общину Украинской Православной Церкви в селе Раков Лес, а также приходы в Алексеевке и Камень-Каширском Волынской области.

В селе Раков Лес владыка Нафанаил посетил временный переносной храм общины УПЦ – скинию Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и встретился с настоятелем прихода – протоиереем Ростиславом Сижуком, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ.

Община УПЦ села Раков Лес одной из первых в области была незаконно перерегистрирована в ПЦУ. После того, как бывший настоятель Свято-Благовещенского храма, протоиерей Николай Смолярчук, вместе с частью религиозной общины перешел под юрисдикцию новообразованной церковной структуры, указом владыки Нафанаила от 22 февраля он был отправлен в запрет. Община УПЦ, которую возглавил новый настоятель протоиерей Ростислав Сижук, с февраля не имеет доступа к своему храму и до сих пор молится во временной скинии.

Также управляющий Волынской епархией в этот день посетил общину Пророка Божиего Илии в Камень-Каширском, где верующие во главе с настоятелем, благочинным Камень-Каширского благочиния протоиереем Степаном Михалюком, отстраивают новый храм на месте сгоревшей несколько лет назад деревянной церкви.

В завершение архипастырского визита владыка Нафанаил посетил общину святой равноапостольной великой княгини Ольги в селе Алексеевка. Храм этого прихода, настоятелем которого является протоиерей Богдан Андрийчук, находится на завершающей стадии строительства.